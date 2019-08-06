شكرا لقرائتكم الجوازات: وصول 1.8 مليون حاج حتى ظهر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 الجوازات: وصول 1.8 مليون حاج حتى ظهر اليوم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الجوازات السعودية وصول 1.800.869 حاجًا وحاجة إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة. Advertisements وجاء ذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج، منهم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250حاجًا عبر البحر.









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