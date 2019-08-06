شكرا لقرائتكم فيديو.. أول حالة ولادة طبيعية في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 فيديو.. أول حالة ولادة طبيعية في موسم الحج متابعات الخليج 365 - واس Advertisements كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ؛ أنجبت طفلاً أطلقت عليه “محمد”, ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ. وأبانت “الصحة” أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة .

من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها .









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