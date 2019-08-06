فيديو.. نحو مكة والمدينة تتطابق أقوال ولي العهد مع أفعاله

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كلنا في خدمة الحرمين .. هي القيم التي رسّخها قادة هذه البلاد المباركة على مرّ التاريخ ليتم تأكيدها وبشدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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ونحو مكة والمدينة، تتطابق أقوال ولي العهد ووعوده مع ما يتمّ على أرض الواقع من تقديم العديد من الخدمات المجانية لضيوف الرحمن الذين يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات.