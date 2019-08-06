- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. نحو مكة والمدينة تتطابق أقوال ولي العهد مع أفعاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. نحو مكة والمدينة تتطابق أقوال ولي العهد مع أفعاله
متابعات الخليج 365 - الرياض
كلنا في خدمة الحرمين .. هي القيم التي رسّخها قادة هذه البلاد المباركة على مرّ التاريخ ليتم تأكيدها وبشدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونحو مكة والمدينة، تتطابق أقوال ولي العهد ووعوده مع ما يتمّ على أرض الواقع من تقديم العديد من الخدمات المجانية لضيوف الرحمن الذين يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نحو مكة والمدينة تتطابق أقوال ولي العهد مع أفعاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.