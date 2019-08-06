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2019-08-06 أعلى درجة حرارة سجلت اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض سجل مرصد الدمام أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة بلغت 46 درجة مئوية. Advertisements كما سجلت مراصد الأحساء والظهران والجبيل 45 درجة لكل منها، فيما سجل مرصد الخرج 44 درجة مئوية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.









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