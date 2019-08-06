40 ألف فرد لذبح مليون أضحية خلال 84 ساعة



أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي قد أتم كافة الاستعدادات الفنية والتقنية والتشغيلية لموسم حج هذا العام، لبدء العمل بالطاقة القصوى خلال أيام الحج وإنجاز أكثر من مليون أضحية في 84 ساعة عمل متواصلة، يتناوب عليها أكثر من 40 ألف مشغل وتقني ومشرف شرعي وصحي وإداري لإتمام عمليات الهدي والأضاحي وفرزها وتعليبها وتخزينها وفق أفضل الطرق الشرعية والصحية، مع محافظة المشروع على نظافة وسلامة بيئة منطقة المشاعر. وأوضح حجار خلال اللقاء السنوي الذي يعقد لبحث الاستعدادات، أن المشروع يدخل ضمن الجهود والمرافق التي أنشأتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1403، بهدف تيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيما لهذه الشعيرة، والذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان . من جانبه، بين مشرف مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي رحيمي، أن هناك 10مشاريع تم الانتهاء منها هذا العام تماشيا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي، ومواصلة تأهيل المجازر التابعة للمشروع تزامنا مع تزايد أعداد الحجاج، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للمجازر الـ8 في منطقة المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أن إدارة المشروع تعمل طوال العام مع الجهات المختصة بهدف تمكين الحجاج من أداء سنة الأضحية ونسك الهدي وفق القواعد الشرعية، وللتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتوزيع اللحوم على مستحقيها داخل المملكة وخارجها ليشمل المستحقين من دول العالم. وأبان رحيمي، أن المشروع يعمل بالتعاون مع 10 جهات حكومية هي وزارة الداخلية، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والشؤون الإسلامية، والحج والعمرة، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية، وهيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.

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