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تعرف على اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 06-08-2019

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يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية على وجه الخصوص وفي الوطن العربي بشكل عام عن أسعار الذهب في المملكة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 06-08-2019، حيث يهتم الكثير من المدخرين والمستثمرين والشباب المقبل على الزواج بسعر وقية الذهب في السعودية، حيث يعتبر الذهب من أبرز المعادن التي يتسخدمها المواطنين من اجل الزينة أو الإدخار أو حتي الإستمثار، حيث يسهل التدوال بها، ويعتمد الذهب على العديد من العوامل المهمة، ومن أبرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي، وسعر برميل النفط، بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة، حيث يعيش الذهب فتر من الاضطراب بفعل إنخفاض وإرتفاع سعر الدولار .

تعرف على أسعار الذهب في السعودية لهذا اليوم

سوف نرصد لكم من خلال هذه الفترة كافة أسعار الذهب عند كافة العيارات المتوفرة في عيار 24، عيار 21، عيار 18 ، عيار 14، عيار 12، عيار 9 ، بالإضافة إلى سعر كيلو الذهب، وسعر أوقية الذهب، وسعر غرام الذهب، وسوف نوضح كافة التفاصيل تلك من خلال الجدول التالي :

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 176.66 ريال سعودى $47.09
سعر الذهب عيار 22 161.94  ريال سعودى $43.17
اسعار الذهب عيار 21 154.58  ريال سعودى $41.20
اسعار الذهب عيار 18 132.49  ريال سعودى $35.32
سعر الذهب عيار 14 103.05  ريال سعودى $27.47
سعر الذهب عيار 12 88.33 ريال سعودى $23.55
اسعار أوقية الذهب 5,494  ريال سعودى $1,465
اسعار جنيه الذهب 1,237 ريال سعودى $329.64
اسعار كيلو الذهب 176,656 ريال سعودى $47,090

 

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