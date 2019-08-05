شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور مفاجئ.. إحدى دول المقاطعة تفاجئ السعودية وتعلن رسمياً إعادة العلاقات مع قطر..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت دولة مقاطعة لقطر اليوم، بشكل مفاجئ، أنها تجري محاولات لإعادة العلاقات المقطوعة منذ أكثر من عامين مع الدوحة.

وقال وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد، ردًّا على سؤال لأحد أعضاء برلمان بلاده، إن إجراءات اتُخذت لإعادة العلاقات بين المالديف وقطر، وإن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم الانتهاء منه.

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وأضاف الوزير "شهيد" – وفقًا لما نقلته صحيفة "ذي إديشن" المالديفية - أن قطع العلاقات يجب أن يكون آخر الحلول في السياسة الخارجية، حتى وإن كان البلدان المعنيان في حالة حرب فإنهما يبقيان على علاقاتهما السياسية لاعتبارات عديدة.

وانتقد الوزير المالديفي السياسة الخارجية للحكومة السابقة في عهد الرئيس السابق عبد الله مأمون عبد القيوم، قائلًا: إنها تسببت في عزلة المالديف على الساحة الدولية.

وقد كان موضوع إعادة العلاقات بين المالديف وقطر أحد التعهدات الانتخابية للرئيس المالديفي محمد صليح، الذي تولى السلطة أواخر العام 2018.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الأردن استعادة العلاقات مع قطر بشكل كامل، إذ عين سفيرًا جديدًا له في الدوحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرًا للبلاد في قطر، والموافقة على السفير القطري المرشح للأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وكانت كلٌّ من السعودية والإمارات ومصر والبحرين أعلنوا في يونيو/ حزيران 2017، قطع جميع العلاقات مع قطر، متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.