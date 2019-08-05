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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كأنها يوم القيامة.. شروق الشمس قبل موعدها في السعودية والشفق الأحمر يثير ذعر السعوديين..! (شاهد الفيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون سعوديون على مواقع "تويتر"، شروق الشمس قبل موعدها في السعودية، صباح الأحد، وغروبها قبل موعدها في نفس اليوم؛ فضلًا عن ألوان الشفق الغريبة.

وأبانت الفيديوهات، الشفق الأحمر وغيره من الألوان بشكل غير اعتيادي ولا مألوف لدى الناس، وهو ما أثار ذعر السعوديين وتساؤلهم حول ماهية تلك الظاهرة العجيبة؛ إذ تضاعف ضوء الشفق مرات عدة.

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من جانبه، بيَّن الأكاديمي السعودي عبد الله المسند، أن "هذه الظاهرة البصرية الجوية النادرة المصحوبة بهذا المشهد الفلكي تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات بسحب عالية جدًا".

وأضاف "المسند" في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": أن هذه الظاهرة "غير عادية أو مألوفة أو مشاهَدَة بالعين المجردة؛ وذلك لبُعدها وارتفاعها الشاهق، الذي يصل لنحو 80 كم".

وتابع الأكاديمي السعودي: "تحدث الظاهرة أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مخلفات انفجار صاروخ باليستي، أو بسبب غبار نيزك، احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا".

وأشار "المسند"، إلى أن "السحب العادية التي نشاهدها يوميًّا، خاصة السحب العالية، تعكس وتشتت ضوء الشمس وهي تحت الأفق بشكل يُظهر ألوان الشفق المعروفة دقائق عدة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها".

وختم الأكاديمي السعودي، بقوله: "وتفعل ذلك السحب العالية أيضًا، وظاهرة اليوم هي عبارة عن انعكاس لضوء الشمس من سُحب عالية جدًا".