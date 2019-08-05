حجز موعد بالأحوال المدنية للنساء والرجال للمقيمين بدون أبشر moi وزارة الداخلية السعودية

حجز موعد بالأحوال المدنية هي الطريقة التي نسعى لنقلها بشكل إخباري عام، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الشامل، تابع الآن رابط الدخول وكيفية حجز موعد بالأحوال المدنية للنساء والرجال بدون منصة أبشر، المنصة الشاملة المتنوعة، عبر وزارة الداخلية السعودية Moi وكيفية إضافة المولود عبر الدخول للمنصة الإلكترونية العامة، تابع المقال الآن ونتابع كل جديد.

حجز موعد بالأحوال المدنية

يمكنكم الدخول عبر هذا الرابط، ومنها تستطيع الدخول على قسم المقيمين، ثم حجز موعد، ومن ثم تستطيع الدخول والإستفسار عن الجواز الخاص بك، جوازات السفر، وتسعى وزارة الداخلية في السعودية للتيسير على المواطن والمقيم بالسعودية، ومن ثم قامت بإطلاق المنصة الإلكترونية لسهولة الدخول.

الأحوال المدنية حجز موعد

ينبغي حينما تدخل للمنصة الإلكترونية أن تملأ الحقول المشار إليها بالموقع:

رقم الهويه الوطنية

نوع الإقامة

نوع التقويم

تاريخ الميلاد

الرمز المرئي

الإتصال بالأحوال المدنية

يمكنكم الدخول والإتصال بالأحوال المدنية من هذا الرقم 920022133، وكذلك يمكنكم إرسال رسالة قصيرة إلى هذا الرقم 77799 وبالنسبة للبريد الإلكتروني الخاص بهم، يمكنكم المراسلة عبر هذا البريد [email protected]، تابع المقال المتنوع الذي نسعى لأن نصل بالمعلومة به إلى أبعد مدى.

وزارة الداخلية قامت بالتيسير على المقيمين بها، سواء كانوا حجاج أو مقيمين للعمل، حيث عملت على إطلاق المنصة الإلكترونية لسهولة إضافة المواليد على سبيل المثال، وقامت بإطلاق 11 مكتب على مستوى المملكة العربية السعودية، ومنها تستطيع الدخول ومتابعة كافة الأوراق المطلوبة، أو الدخول على المواقع الرسمية الخاصة بهم، أو الإتصال على الأرقام التي قمنا بالإشارة إليها في السطور الماضية.