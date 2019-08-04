اجازة دوام البنوك في عيد الاضحى 2019 1440 في السعودية - اخر دوام

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى في القطاعين العام والخاص وبالتحديد اجازة البنوك، والتي ستكون بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذي الحجة، الموافق 5 أغسطس 2019.

وتبدأ اجازة البنوك من نهاية دوام يوم الخميس القادم، الموافق السابع من ذو الحجة، على أن تستأنف صباح يوم الأحد، الموافق السابع عشر من ذي الحجة .

وأشارت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الأحد 17 من ذي الحجة من العام 1440 هـ، وفقًا لتقويم أم القرى، والتي توافق 18 أغسطس 2019.

يذكر أن المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والاسلامية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قد أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح المعهد المصري أنه بناء على غرة الشهر الكريم الجمعة المقبلة، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الأحد 11 أغسطس/ آب من الشهر نفسه؛ وذلك بحسب "سكاي نيوز".