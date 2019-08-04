السعودية | وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض رعى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الحفل السنوى لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠ هـ .



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