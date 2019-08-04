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2019-08-04 شاهد.. تأخر شفق غروب الشمس في رفحاء وحفر الباطن متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء في ظاهرة فلكية نادرة لاحظ سكان محافظة رفحاء وضواحيها ومحافظة حفر الباطن قبل قليل تأخر شفق غروب الشمس بشكل ملحوظ؛ حيث تأخر الشفق إلى ما بعد صلاة المغرب. Advertisements ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365“ فيديو بعد غروب الشمس بـ 18 دقيقة ولايزال شفق الشمس ساطعاً في منظر أذهل الجميع.









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