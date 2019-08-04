تعرف على الفرق بين صاحب السمو وصاحب السمو الملكي!

أوضح حساب ”تاريخ آل سعود” الفرق بين مصطلحي “صاحب السمو الملكي الأمير” و “صاحب السمو الأمير”. وقال “حساب” تاريخ آل سعود، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مصطلح صاحب السمو الملكي الأمير يُطلق على أبناء وذرية الملك عبدالعزيز رحمه الله، والذين يُعرفون داخل عائلة آل سعود بآل عبدالعزيز والحكم مقتصر فيهم فقط. وأضاف أن مصطلح صاحب السمو الأمير، يُطلق على باقي فروع آل سعود ويدخل من ضمنهم آل عياف من آل مقرن. وجاء ذلك رداً على استفسار مواطن تسائل عن الفرق بين بين سمو الامير وصاحب السمو الملكي.

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