شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في عسير .. ماراثون نسائي بخميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) انطلق الماراثون النسائي الأول بمنطقة عسير، الذي رعاه وكيل محافظة خميس مشيط عبدالله المالكي، وأقيم على طريق الأمير سلطان بالمحافظة، بمشاركة 90 متسابقة، إلى جانب جميع الأعمار، على مسافة 2 كيلومتر، بحضور مدير عام تعليم عسير سعد الجوني، ورئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير هيئة

انطلق الماراثون النسائي الأول بمنطقة عسير، الذي رعاه وكيل محافظة خميس مشيط عبدالله المالكي، وأقيم على طريق الأمير سلطان بالمحافظة، بمشاركة 90 متسابقة، إلى جانب جميع الأعمار، على مسافة 2 كيلومتر، بحضور مدير عام تعليم عسير سعد الجوني، ورئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، ومدير هيئة الرياضة بعسير معتق بن جرمان، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

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