كيفية جعل هاتف بنظام أندرويد يُشبه شكل ومظهر آيفون !

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هل من الممكن دمج ميزات هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد ليكون شبيه للآيفون شكلًا ومظهرًا؟ لحسن الحظ يمكن فعل ذلك وأكثر.

وهذا يكون بالاستعانة بمجموعة من التطبيقات واللانشرات وكذلك بعض النصائح والحيل الأخرى.

لذا، كنت ترغب في أن يكون لديك جهاز آيفون، أو كنت ترغب فقط في الاستفادة الكاملة من تخصيص أندرويد، فاستمر في القراءة لمعرفة كيفية جعل يشبه آيفون وحتى آيباد.

كيفية جعل هاتفك الأندرويد يُشبه شكل ومظهر الآيفون؟

الطريقة الأولى: عبر تغيير اللانشر الخاص بك “واجهة التشغيل”

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتحويل مظهر وطريقة تصفّح هاتفك على الفور في تثبيت واجهة تشغيل تابعة لجهة خارجية. وفي حالة عدم علمك، يكون اللانشر مسؤولاً عن الطريقة التي تبدو بها الشاشة الرئيسية لهاتفك.

كذلك مسؤول عن كيف تفتح التطبيقات، وكيفية إجراء مكالمات هاتفية، وطريقة تفاعلك مع النظام وأكثر.

بدوره، هناك ما يكفي من تطبيقات اللانشر لتناسب كل الأذواق، حيث بعضها تُركّز على التصميم الأفضل،والبعض الآخر تُعطي الألوية لتحسين وظيفة ما.

على أي حال، ومن أجل موضوعنا، هناك العديد من تطبيقات اللانشر التي تجعل هاتف أندرويد يُشبه نظام الـ iOS، وهي على النحو الآتي:

Phone X Launcher:

يهدف تطبيق Phone X Launcher، الذي تم تصميمه على أساس إصدار iOS 12، إلى نسخ أحدث جيل من طرازات آيفون على جهاز الأندرويد الخاص بك، وهذا يعني أنك ستجد شق في أعلى الشاشة، مع محاكاة عن كثب للتجربة من على iOS.

ويشمل ذلك أيضًا، شريط البحث السريع، وشاشة القفل على نمط الـ iOS، فضلًا عن مركز تحكم في الإشعارات يدعم التخصيص، وعمليات ذكية للتبديل مثلًا من الواي فاي للمصباح، ومجموعة مختارة من أفضل خلفيات الـ iOS.

من ناحيته، تطبيق Phone X Launcher متاح للتحميل مجّانًا مع دعمه للإعلانات، وللتخلص منها عليك شراء النسخة الكاملة من داخل التطبيق.

iLauncher:

تم تصميم لانشر iLauncher ليبدو هاتفك الأندرويد يعمل مع إصدار iOS 9.

بالتالي ستُلاحظ إزالة لدرج التطبيقات، على أن يتم وضع جميع تطبيقاتك على شاشتك الرئيسية.

كذلك سيقوم اللانشر بتغيير بعض أيقونات التطبيقات الافتراضية وجعلها تظهر مثل نظيراتها على هواتف آيفون.

كتطبيق الكاميرا والهاتف والرسائل ,,إلخ، على أن يكون التطبيق متاح للتحميل مجّانًا وبالكامل.

الطريقة الثانية: عبر حزم أيقونات الـ iOS

الطريقة الأخرى والتي تمنح هاتفك الأندرويد نكهة الآيفون، ولاستخدام حزمة الرموز هذه، تحتاج إلى استخدام لانشر يدعم هذه الميزة.

ومع ذلك، لا يتعين عليك اختيار أحد اللانشرات التي ذكرناها أعلاه، حيث يمكنك تثبيت أي لانشر يدعم التخصيص بالطريقة التي تجدها مناسبة لك.

وبعيدًا عن ذكر اللانشرات فهي متاحة بالآلاف على متجر جوجل بلاي، نذكر مباشرة تطبيقات حزم أيقونات الـ iOS.

iOS 11 – Icon Pack:

هنا، يمكننا القول بأن أفضل حزمة أيقونات iOS لنظام أندرويد،قادمة مع تطبيق iOS 11 — Icon Pack.

حيث يُوفّر أكبر عدد من رموز الـ iOS لنظام أندرويد، ويتضمن ذلك المعرض والإعدادات والطقس والتقويم والآلة الحاسبة والكاميرا وغير ذلك الكثير.

كما وجميع الرموز تأتي بحجم 192 × 192، وتم تصميمها للعمل بحجم 110 بالمائة على شبكة 7 × 5 باستخدام نوفا لانشر الغني عن التعريف، وبالمناسبة التطبيق متاح للتحميل مجّانًا وبالكامل.

iUX 12:

يستخدم iUX 12 نفس حزم أيقونات التطبيقات في iOS 12.

ومع ذلك نوصي باستخدام التطبيق السابق، كونه يوفّر المزيد من الرموز فضلًا عن إعطائه نظرة أكثر تناسقًا من الرموز القادمة مع هذا التطبيق.

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ولكن إذا كان وجود أحدث التعديلات لهو أمر مهم بالنسبة لك، فإن iUX 12 لا يزال خيارًا قويًا، على أن يكون متوفّر للتحميل مجّانًا.

الطريقة الثالثة: الاستعانة بإصدارات أندرويد من تطبيقات الآيفون

يمكنك إقران حزم الرموز واللانشرات أعلاه بتطبيقات تشبه نظيراتها في آيفون،وذلك للحصول على تجربة أكثر سلاسة.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون من الصعب الارتداد بين أيقونات iOS ولانشرات وتطبيقات أندرويد المعتمدة أغلبها على تصميم ماتيريال ديزاين الأنيق.

وبالطبع، لا يمكنك أبدًا استبدال جميع التطبيقات على أندرويد بإصدارات نظام التشغيل iOS، ولكن فيما يلي بعض التطبيقات التي يجب عليك التحقق منها في هذا الشأن.

IOS12 Lock Screen:

كما يوحي الاسم، فإن هذا التطبيق يجعل شاشة قفل أندرويد تبدو وكأنها أحدث إصدار من شاشة القفل في آيفون.

والأهم من ذلك، أن التطبيق يُوفّر إشعارات على غرار iOS، فضلًا عن عناصر تحكم لمُشغل الصوتيات والتي تبدو مثل iOS وأكثر.

iCalendar:

للحصول على شيء يشبه تقويم آيفون على أندرويد، تحقق من هذا التطبيق. وهو بالمناسبة متوافق مع تقويم جوجل، ويقدم ترميز بألوان مخصصة للأحداث،وفضلًا عن دعم عرض الخريطة ومدير مهام متكامل.

iMusic:

من حيث التصميم، iMusic هو أقرب تطبيق ستجده شبيه لتطبيق Apple Music على iOS.

وهو عبارة عن مشغل صوت كامل الميزات، أبزرها دعم تحرير العلامات وقوائم التشغيل الذكية وميزات ضبط وقت النوم وضبط النغمات ومعادلة الصوت وأكثر.

iCalculator:

يُوفّر تطبيق iCalculator آلة حاسبة iOS على أندرويد، بما في ذلك أزرار الأرقام الدائرية ونظام الألوان.

وبالإضافة إلى الأساسيات، يمكن لـ iCalculator تسجيل محفوظات المعادلات، مع ميزات الرسوم البيانية وإجراء التحويلات وأكثر من ذلك بكثير.

Notification Center iOS 12:

أخيرًا، تطبيق Notification Center iOS 12،والذي يضع بين يديك شاشة إشعارات iOS على شاشة هاتفك الأندرويد الرئيسية.

وعلى هذا النحو، يمكنك الوصول بسرعة إلى عناصر التحكم في مستوى الصوت، واختصارات البلوتوث والواي فاي والمصباح ووضع الطائرة وأكثر.

كما ويحتوي التطبيق على بعض خيارات التخصيص، بحيث يمكنك اختيار مكان ظهور شاشة الأدوات وإخفاء الأدوات التي لا تحتاج إليها.

مُلخص:

نحن بدورنا لا نوصي بالضرورة بأي من لانشرات التشغيل هذه أو حزم الرموز أو التطبيقات إذا كنت تريد الأفضل من كل فئة.

وخاصةً إذا كانت الجودة والميزات هي أولوياتك الأولى، فهناك خيارات أفضل متاحة في جميع المجالات على متجر بلاي.

ومع ذلك، إذا كنت بصدد الذهاب إلى هذا المشروع بهدف وحيد، وهو جعل هاتفك الأندرويد يشبه نظام التشغيل iOS بأكبر قدر ممكن..، فإن الخيارات المذكورة أعلاه نوصي بها وهي بنظرنا أفضل الخيارات المتاحة.

