السعودية..تعرف علي عدد حجاج بيت الله الحرام هذه السنة 2019

الرياض – قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها في مكة والمدينة أجرت حتى الآن ما يصل إلى 107 عمليات قلب مفتوح على الحجاج خلال موسم الحج هذا ، و 683 عملية لغسيل الكلى ، و 35 عملية مجهرية و 219 عملية جراحية عامة. ذكر التقرير أن 1024 حاجاً استقبلوا المستشفيات ، مع أربع حالات ولادة ، وتم تسجيل 16 حالة استنفاد حراري ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (سبأ) يوم الأربعاء.

مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة

وفي الوقت نفسه ، في تطور ذات صلة، أجرت مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة أكثر من 163 عملية ، بما في ذلك 160 قسطرة القلب و 3 عمليات قلب مفتوح للحجاج منذ بداية شهر ذي القعدة هذا العام حتى الآن ، وقالت وكالة الانباء السعودية يوم الخميس. أوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة في صحة القلب في مركز القلب أن المركز رفع قدرته الميكانيكية والبشرية لخدمة المرضى بين الحجاج كجزء من الخطط الإستراتيجية لمدينة الملك عبد العزيز الطبية في تسخير القدرات المتخصصة على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى من خلال نظام علاج متقدم وقوة عاملة طبية وفنية إشرافية تتمتع بمستوى عال من المؤهلات العلمية والتقنية.

الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات السعودية

جدة – وصل ما مجموعه 1،249،951 حاجًا حتي وقت متأخر من يوم الثلاثاء في المملكة ، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات السعودية (الجوازات) ، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (سبأ) يوم الأربعاء. وقالت الجوازات إن عدد الحجاج القادمين جواً بلغ 1،169،204 ، وبراً 67،198 ، وبحلول البحر 13،549 ، بزيادة قدرها 108،819 حاج مقارنةً بالوافدين خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذا يعادل زيادة حوالي 10 في المئة. وفي الوقت نفسه ، بلغ العدد الإجمالي للحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الآن 745472 ، وفقا للإحصاءات اليومية الصادرة عن لجنة الحج والزيارة في منطقة المدينة المنورة. وأظهرت البيانات الإحصائية أن 547.301 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى الأماكن المقدسة.

مسؤول مصري يشيد بجهود السعودية

أشاد عضو اللجنة العليا المصرية للحج والعمرة أشرف شيحة بالجهود التي تبذلها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لخدمة الحجاج. وأشار شيحة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن المملكة تواصل جهودها لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج. كما أشاد بمبادرة طريق مكة التي أطلقتها المملكة مؤخراً في عدد من الدول الإسلامية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل أدائهم للحج.