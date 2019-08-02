المشاعر المقدّسة تتخلّص من قوارير المياه الصحية بالحج .. وهذا هو البديل خلال عامين

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة؛ خطة عمل للحد من أسلوب استخدام توزيع قوارير المياه الصحية على الحجاج خلال موسم الحج، وما يتبعها من انتشار للمخلفات بشكل مهيب، فضلًا عن أن بعض المياه الموزعة لا يُستفاد منها على الإطلاق. وتفصيلًا: أوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، في تصريح خاص لـ”سبق”؛ أنه ومن منطلق حرص الأمانة على الحفاظ على نظافة المشاعر بيئيًّا وصحيًّا، وما تشكله هذه القوارير من مخلفات، إلى جانب هدر كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها، فقد نفّذت أمانة العاصمة المقدسة هذا العام مشروعًا؛ عبارة عن برادات مياه في أكثر من موقع؛ في سبيل التوسع في الفكرة لتعمّ جميع المشاعر المقدسة.

وأضاف: تم تنفيذ 20 برادة في مشعر مزدلفة كمرحلة أولى؛ حيث تحوي كل برادة 11 نقطة توزيع مياه بدرجة حرارة 6 درجات مئوية. وأشار إلى أن المشروع سيعمم على كامل المشاعر المقدسة خلال العامين المقبلين، وتوفير كميات أكبر في عدة أماكن بالمشاعر، بهدف الحد من قوارير المياه الصحية التي يتم توزيعها سنويًّا بطرق عشوائية في المشاعر ما ينتج عنها من مخلفات بكميات كبيرة، والتقنين من استخدامها. ولفت إلى أن البرادات الحديثة روعي فيها التصميم الهندسي التاريخي، وتهدف لضمان تواجد مياه الشرب لحجاج بيت الله الحرام، وللمحافظة على بيئة المشاعر المقدسة، والتقنين من استخدام العبوات البلاستيكية.