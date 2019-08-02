فحص قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ عن شهر ذي الحجة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد صرف المقطوعة في الضمان، ويأمل الكثيرين من المستفيدين من الضمان أن يتم صرف مساعدة المقطوعة في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل التجهيز والتحضير لعيد الأضحي المبارك 1440 هـ، ويمكن لكافة المتقدين بطلب مسبق للإستفادة من المقطوعة أن يزور البوابة الإلكترونية من أجل الإستحقاق عن صرف المساعدات المالية للمقطوعة أو من خلال الإستعلام عن طريق رقم السجل المدني .

من هم الفئة المستفيدية من مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن العديد من الفئات المستحقة من اجل الحصول على مساعدة المقطوعة في الضمان، والتي تقدمها الوزارة بشكل سنوي للأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، والأسر التي غائب عنها عائلها او الاسر التي هاجر منها العائل أو الأرامل والمطلقات.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن موعد صرف وإيداع المقطوعة في حسابات المستفيدين من قبل وزارة العمل، ولكن لم تحدد وزارة العمل حتى هذه اللحظة موعداً رسمياً من أجل تقديم المساعدة، ويأمل الكثير من المستفيدين ان يتم صرفها في أقرب وقت ممكن، وعاداً ما يتم صرف مساعدة المقطوعة من قبل الوزارة دون مواعيد محددة وغير معلومة من قبل المستحقين.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتوفير رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، والتعرف على قيمة الإستحقاق والصرف في آي شهر، وذلك من باب التسهيل والتيسير على الأسرة السعودية في محاولة لتقليل الوقت والجهد، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية هـــــنـــــا

Advertisements