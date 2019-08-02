موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر ذو الحجة 1440

نتابع معكم مستفيدي مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية موعد وتوقيت صرف المقطوعة التي تقدومها وزارة العمل والتنمية الإجتماعي، وتعمل المملكة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة وتوفير كافة الإحتياجات، وذلك بفعل غلاء المعيشة وإرتفاع السلع والخدمات والمحروقات، وتعتبر المقطوعة من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وذلك في سبيل خدمة المواطن والأسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار والخدمات والمحروقات، وتعمل المملكة على تطبيق رؤية المملكة للعام 2020، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي، والعمل على الإرتقاء في المستوي المعيشي للاسرة السعودية.

موعد إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن توقيت إيداع المقطوعة في الضمان، ولم تحدد وزارة العمل حتي هذه اللحظة عن التوقيت الذي سوف تقوم به بإيداع المقطوعة في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، ويأمل الكثير من المستفيدين أن يتم إيداع مساعدة المقطوعة في أسرع وقت ممكن، وذلك من اجل التجهيز والتحيرة لعيد الأضحي المبارك.

شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي

أن يكون المتقدم مقيم في السعودية بصورة دائمة وتمنح تلك المساعدة للاسرة السعودية فقط أو المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي. يجب ان لا يقل عمر المتقدم للإستفادة من المقطوعة عن 35 عاماً ان لا يمتلك المتقدم إى سجل تجاري. تمنح مساعدة المقطوعة للأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض و الأسرة التي لا تمتلك قدرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

التقديم للإستفادة في الضمان 1440

يمكن لكافة المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية الإستفادة من مساعدة المقطوعة، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة، وقد صممت الوزارة ذلك الموقع من أجل التسهيل على المواطن السعودية عملية الإستعلام والتسجيل للإستفادة من المقطوعة، ويمكنك التسجيل وزيارة البوابة من خلال الموقع التالي هــــــــــــنــــــا