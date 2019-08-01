ثبوت رؤية هلال ذو الحجة 1440 في السعودية .. دار الإفتاء تعلن أول أيام العيد في مصر

بدء تحرى هلال ذو الحجة 1440 في السعودية ومصر والإمارات والكويت والعراق، وستعلن المحكمة العليا السعودية ما ثبت لديها حول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من عدمه، وفق ما تداول عن مرصد سدير الذي أفاد نشطاء بانتهاء عملية الاستطلاع لرؤية هلال شهر الحج والعيد، لتحديد موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى شرعياً، وهو ما ينتظره المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لتوحيد يوم الاحتفال بالوقف بعرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك، ومن المنتظر خروج بيان عن دار الإفتاء المصرية لتعن عن غرة شهر ذي الحجة 1440.

تتوالى الأخبار الغير رسمية من عمليات تحري رؤية هلال ذو الحجة 1440، حيث أكدت بعض المصادر ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة لدى اللجان الشرعية في مرصد سدير ومرصد تمير، ونترقب صدور بيان المحكمة العليا في السعودية عقب توثيق الشهادة لدى اقرب محكمة، لإعلان أول أيام شعر ذو الحجة، وكذلك يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق في المملكة العربية السعودية.

المحكمة العليا السعودية

أفادت صحية الاقتصادية أن يوم غداً الجمعة هو أول أيام شهر ذو الحجة 1440 ، وأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر ذي القعدة، وفق بيان المحكمة العليا في السعودية، وعلية يكون أول أيام عيد الأضحى في السعودية يوم الأحد 12-8-2019 ويم وقفة عرفة يوم السبت 10-8-2019 .

تحري رؤية هلال ذو الحجة 1440

دار الإفتاء المصرية ستعلن في بيانها الرسمي نتيجة استطلاع رؤية هلال ذي الحجة 1440، عقب صدور قرار المحكمة العليا السعودية، وسنرفق لكم نص البيان هو الأخر

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فضل العشر الأول من ذي الحجة

موسم جديد من الطاعات سيحل علينا بداية من غرة ذي الحجة، حيث يعظن فيها الثواب والأجر لمن تقدم بخصلة من خير، وسنفرد مساحة خاصة للحديث عن فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل المستحب.

أول أيام عيد الأضحى في مصر

أعلنت دار الإفتاء في مسر بيانها حول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1440 استنادا الى بيان المحكمة العليا في السعودية.

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ

أعلنت المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي الصادر اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس لعام ألفين وتِسعة عشر ميلاديًّا أن يومَ الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وأربعين هجريًّا الموافقَ الأول من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام ذي الحجة.

وعلى ذلك تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وأربعين من الهجرة، وأن يومَ السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الأحد الموافقَ الحادي عشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يحتفل الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى يوم 12 أغسطس 2019 ويوم وقفة عرفة يوم السبت 10-8-2019.