الجوازات تنفي أي تعديلات جديدة على وثائق سفر المرأة

أكدت الإدارة العامة للجوازات عدم صحة ما تم تداوله بشأن أي تعديلات جديدة على تصريح السفر واستخراج الجواز وتجديده للمرأة المواطن.

ودعت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى تجنب الشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة. وطالبت الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية.