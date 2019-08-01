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الجوازات تنفي أي تعديلات جديدة على وثائق سفر المرأة

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أكدت الإدارة العامة للجوازات عدم صحة ما تم تداوله بشأن أي تعديلات جديدة على تصريح السفر واستخراج الجواز وتجديده للمرأة المواطن.

ودعت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى تجنب الشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة. وطالبت الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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