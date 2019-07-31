خطاب التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون الرسمي ورقم التليفون والبريد الإلكتروني لطلب المساعدة...

فيما يلي نتعرف على طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون، كما نلقي الضوء على أهمية الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، والمزيد من التفاصيل عن الديوان، نتابع معكم للكشف عن كيفية التقديم، وطريقة سداد القروض، والحصول على المساعدة المالية، من خلال تقديم خطاب رسمي لطلب تسديد الديون عن طريق الديوان الملكي.

كيفية التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

أما عن كيفية التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون، حيث يمكنك كتابة برقية متضمنة نوع الدين الخاص، على أن تكون متضمنة البيانات الخاصة، من الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال، ويتم إرسالها عبر البريد الرسمي، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني، والحصول على رقم لهذه المعاملة من اجل متابعة طلب تسديد الديون وعن طريق الديوان الملكي من خلال الرقم الذي حصلت عليه لأجل معرفة حالة الطلب الخاص بكم إذا ما تم قبوله ام لا وبهذه الطريقة يتم تسديد الديون عن طريق الديوان الملكي.

صيغة خطاب طلب تسديد الديون عن طريق الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

الى خادم الحرمين الشريفين،

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ادام الله عزك

اتشرف بالرفع اليكم بطلب مساعده ماليه ” ثم تشرح ضروفك كامله ”

هذا أمر الخالق عز وجل والحمد لله على كل حال.

كمايتضح من صورةالبطاقه المرفقه

وارغب منكم مساعده ماليه حيث اني أسكن في شقه بالايجار في ” تكتب منطقتك ” من أجل علاجي ومواعيد المستشفى ولا لدي القدره علا تسديد الإيجار

وارجو من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين

الامر بتقديم المساعده الماليه جعلها الله في ميزان حسناتكم

تقبلوا خالص تحياتي وتقديري الاسم: …………………… رقم الجوال: ………………………

المدينة: الرياض

صندوق بريد: 11111

الهاتف: 00966114882222

الفاكس: 00966114803572

البريد الإلكتروني: [email protected]

الديوان الملكي لتسديد الديون

المكتب التنفيذي الرئيسي لملك المملكة العربية السعودية هو “الديوان الملكي السعودي” ويتبع لهذا الديوان العديد من المكاتب منها مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية والعلاقات الدولية والشؤون الدينية والمراسم الملكية (التشريفات).

بالإضافة إلى المكتب الخاص بالملك، كما أن هذا المكتب ذو أهمية خاصة لأن الملك يقوم بإجراء معظم الشؤون الحكومية الروتينية من هذا المكتب، بما في ذلك صياغة الانظمة والمراسيم والاحتفالات الملكية.

ويقوم الملك باستقبال كبار ضيوف الدولة في مقر الديوان الملكي, كما أنه جرت العادة بأن يستقبل المواطنين لتقديم طلبات التدخل الشخصية من أجل جبر المظالم أو المساعدة في المسائل الخاصة ضد بيروقراطية الدولة ويترأس الديوان الملكي الآن معالي الأستاذ خالد العيسى.

ساهم الديوان الملكي في كثير من الحالات مثل “الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة وليس لها حل في مستشفيات الدولة مثل المصابين بالفشل”

رؤساء الديوان الملكي السعودي بالترتيب

محمد الطيب الهزازي.

إبراهيم بن محمد بن معمر.

عبدالله بن عبدالعزيز العثمان.

نواف بن عبدالعزيز آل سعود.

محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

صالح بن عباد العباد.

محمد بن عبدالله النويصر.

خالد بن عبدالعزيز التويجري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

حمد بن عبدالعزيز السويلم.

خالد بن عبدالرحمن العيسى.

نموذج طلب مساعدة مالية من أجل الدراسة

اسم الطالب: ……………

اسم الكلية: ……………..

العام الجامعي: ……..….

الرقم الجامعي: ……………….

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التخصص : ………..…

المعدل التراكمي: ……………

المستوى الدراسي : ………….

نوع القبول : ……….. (تنافس، موازي).

عدد أفراد الأسرة وفقاً لدفتر العائلة : ……………….

عدد الإخوة في الجامعات : …………. ( مرفقة بالاثباتات ).

دخل الأسرة : ………. ( مرفق بالاثبات ).

عنوان الطالب : ………………

رقم الهاتف : …………

الخاتم الرسمي : ……………..

التاريخ : ……….….

تدقيق الموظف : ……………….

التوقيع : …………..

ثم يقوم الطالب بوصف حالته تفصيلاً وإجمالاً.