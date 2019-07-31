دوام بنك الراجحي في العيد 1440

أعلنت السعودية رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019، ونشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة للمؤسسات الحكومية والبنوك.

وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة)، وبما ينطبق على بنك الراجحي.

في سياق اخر، سجل مصرف الراجحي نمواً فصلياً بصافي الربح بـ4.3% إلى 2.58 مليار ريال، مقابل 2.47 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ونمت أرباح العمليات بـ13.4% إلى 4.86 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 4.28 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 5.17 مليار ريال، مقابل 4.78 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 8.3%.