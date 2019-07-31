الضمان الإجتماعي.. الإستعلام عن مساعدة المقطوعة عن شهر ذي الحجة 1440 هـ

الضمان الإجتماعي السعودية، نتابع معكم متابعينا الكرام عبر نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بـ مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان، وذلك من اجل التجهيز الجيد لعيد الأضحي المبارك 1440هـ، وتقدم وزارة العمل المساعدة من أجل تسحين المستوي الإقتصادي والمالي للأسرة السعودية، ومن أجل مساعدة الأسرة السعودية في مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار للسلع والخدمات، وتسعى السعودية من خلال كل ذلك إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي وتطبيق رؤية المملكة 2020، وتسعى من خلال ذلك إلى تخفيف الآثار السلبية على المواطن السعودي.

قيمة الاستحقاق لمقطوعة الضمان الاجتماعي

أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي الحد المانع الشهري 1 10.400 3000 ريال سعودي 2 11800 3405 ريال سعودي 3 13200 3810 ريال سعودي 4 14600 4215 ريال سعودي 5 16000 4620 ريال سعودي 6 17400 5025 ريال سعودي 7 18800 5430 ريال سعودي 8 20200 5835 ريال سعودي 9 21600 6240 ريال سعودي 10 23000 6645 ريال سعودي 11 24400 7050 ريال سعودي 12 25800 7455 ريال سعودي 13 27200 7850 ريال سعودي 14 28600 8265 ريال سعودي 15 30000 8670 ريال سعودي

تعرف على طريقة معرفة الإستحقاق في الضمان

يجب على المستخدم القيام بزيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هـــــنـــا القيام بإدخال رقم السجل المدني للمتقدم . القيام بإدخال رمز التحقيق. النقر على عرض.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موعداً رسمياً حتي هذه اللحظة لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يطالب الكثير من المستفيدين والمستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الإجتماعي في أسرع وقت من أجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك .