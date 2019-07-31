إستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440هـ في الضمان الإجتماعي عن الشهر الحالي

يبحث الكثير من المتابعين والمستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ، حيث يترقب المواطنين بشكل كبير الإعلان عن موعد إيداع مساعدة المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، ويظهر من خلال عمليات البحث عن المقطوعة أن الكثير من المستفيدين يريدون أن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القادمة، وذلك من اجل التجهيز لعيد الأضحى المبارك 1440 هـ، والذي سوف يكون في منتصف شهر أغسطس، يذكر ان موعد إيداع المقطوعة قد تأخر بشكل كبير مقارنة مع الدفعات السابقة من الضمان الإجتماعي، وسوف نرصد من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

لم تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بتحديد موعد رسمي من أجل إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ، حيث يبحث الكثير من المستفيدين عن توقيت صرف المقطوعة في الضمان، وقد طالب العديد من راود مواقع التواصل الإجتماعي إيداع مساعدة المقطوعة في أسرع وقت من أجل التجهيز لعيد الأضحى المبارك .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المستفيد قد تجاوز 35 عاماً من أجل الإستفادة من المقطوعة المقدمة من قبل الوزارة . يجب أن لا يمتلك المستفيد إى سجل تجاري . يجب على المستفيد ان يقدم كافة البيانات بشكل كامل وأن يفصح عن المصادر الدخل . تقدم المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او المتدني .

الإستعلام عن المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد صممت هذا الموقع من اجل التسهيل على المواطن السعودي والعمل على تقليل الوقت والجهد، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الضمان الإجتماعي، ويمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنـــا

Advertisements