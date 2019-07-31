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استشهد البطل "حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي" أحد رجال الحرس الوطني، في الحد الجنوبي بنجران مدافعًا عن الدين والوطن في ميادين الشرف والعزة.
وفي التفاصيل، من المنتظر وصول جثمان الشهيد اليوم الأربعاء إلى مطار الطائف، وسوف يتم دفنه في مسقط رأسه ومقر إقامته بالمحاني شمال الطائف.
والتقطت صورة للشهيد "الثعلي" وهو بزيه العسكري بالحد الجنوبي واضعًا عليها هو بنفسه بيت شعري: "المعذرة يا ثوب العيد .. ثوب الوطن غالي" كأنه يعلم بأنه مغادر إلى ربه في سبيل التضحية والذود عن الوطن.
وتتقدم "الخليج 365" بأحر التعازي والمواساة لوالده الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وإلى إخوانه، ووالدته وكل أفراد أسرته في وفاته، سائلةً الله العلي القدير أن يتقبلهُ من الشهداء.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 12:29 AM
جثمانه يصل لمطار الطائف ويوارى بالمحاني شمال المحافظة اليوم
استشهد البطل "حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي" أحد رجال الحرس الوطني، في الحد الجنوبي بنجران مدافعًا عن الدين والوطن في ميادين الشرف والعزة.
وفي التفاصيل، من المنتظر وصول جثمان الشهيد اليوم الأربعاء إلى مطار الطائف، وسوف يتم دفنه في مسقط رأسه ومقر إقامته بالمحاني شمال الطائف.
والتقطت صورة للشهيد "الثعلي" وهو بزيه العسكري بالحد الجنوبي واضعًا عليها هو بنفسه بيت شعري: "المعذرة يا ثوب العيد .. ثوب الوطن غالي" كأنه يعلم بأنه مغادر إلى ربه في سبيل التضحية والذود عن الوطن.
وتتقدم "الخليج 365" بأحر التعازي والمواساة لوالده الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وإلى إخوانه، ووالدته وكل أفراد أسرته في وفاته، سائلةً الله العلي القدير أن يتقبلهُ من الشهداء.
، استشهاد "الثعلي" مدافعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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