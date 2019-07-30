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الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي لشهر ذي الحجة 1440 هـ وقيمة الاستحقاق

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هناك عدد كبير من عمليات البحث يتم بشكل يومي عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وتلك المساعدات تُقدم من التضامن الإجتماعي بهدف مساعدة الأسر من محدودي الدخل والأسر الفقيرة.

ونحن نكتب هذا المقال المُفصل فى موقعنا “عرب نيوز” لنوضح لكل زوارنا وجمهورنا من المملكة العربية موعد صرف المساعدة المقطوعة والكشف عن الأسماء المستحقة بالإضافة إلى قيمة الاستحقاق، فتابعونا.

الاستعلام عن المقطوعة

هناك الكثير من الطرق التي تتيح لك الاستعلام عن المقطوعة ومعرفة موعد صرفها، ونُبين لك أبرزها كالتالي:

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  • للإستفسار عن أي شىء يخص المساعدة المقطوعة يُمكنك الإتصال على رقم 19911.
  • وهناك طريقة أخرى وهى التواصل عن طريق منصة التواصل الإجتماعي الشهيرة تويتر.

وللإستعلام عن المقطوعة وموعد صرفها وقيمة الاستحقاق قم يزيارة الموقع الإلكترونى للاستعلام عن المقطوعة من هنا.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك الكثير من الشروط التى يجب أن تنطبق عليك لتكون أحد المستفيدين للمساعدة المقطوعة من الضمان الإجتماعي، نوضحها كالتالي:

  • تُقدم المساعدة المقطوعة لكل أسرة بسيطة متوسطة الدخل بحيث تساعدها على تلبية احتياجاتها.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم للإستفادة من المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً.
  • يتم صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين مرة واحدة سنوياً.
  • ينبغى على المتقدم ألا يكون لديه أي سجل تجاري.
  • أقصى مبلغ يُمكن دفعه فى المساعدة المقطوعة للأسرة الواحدة هو 30 ألف ريال.

قيمة الإستحقاق

عدد أفراد الأسرة قيمة الاستحقاق
1 10400
2 11800
3 14600
4 14600
5 16000
6 17400
7 18800
8 18800
9 20200
10 21600
11 23000
12 24400
13 25800
14 27200
15 28600
16 30000

فى حالة وجود أي استفسار أو سؤال، فقط قم بترك سؤالك فى تعليق بالأسفل، وسنرد عليكم فى أقرب وقت

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الكلمات الدلائليه
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