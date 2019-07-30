السعودية اليوم / لقاء إعدادي لإطلاق ملتقى التمكين بمنطقة جازان



جيزان 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أمس، لقاءً إعدادياً لبحث الترتيبات لإطلاق ملتقى التمكين الاجتماعي بالمنطقة، وذلك بحضور مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان مدير إدارة التمكين بالمنطقة نايف حكمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، وذلك بقاعة مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان.

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف الملتقى في السعي لتحويل المستفيدين من خِدْمات الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية للقادرين منهم على العمل، إلى جانب مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بتشكيل لجان العمل التنفيذية والتنظيمية والإعلامية، والعمل على تنسيق الجهود لإنجاح الملتقى المتوقع تنظيمه في شهر محرم من العام المقبل – بمشيئة الله-.

وشهد اللقاء مشاركة من الإدارات الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية، بهدف تنسيق جهود جميع القطاعات والجمعيات غير الربحية وبخاصة التي تمتلك محافظ استثمارية، وذلك بهدف المشاركة الفاعلة في الملتقى وتعريف الفئات المستهدفة ببرامج التمكين الاجتماعي، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال مبادرات التمكين إلى تزويد القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، عبر ثلاثة مسارات هي التوظيف، والمشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى الأعمال الريادية، من خلال التوعية والتثقيف ببرامج التمكين، وتدريب المستفيدين وتأهيلهم.

// انتهى //

13:46ت م

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