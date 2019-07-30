تفاصيل وفاة الإعلامي السعودي محمد الرشيد.. و5 معلومات يجب أن تعرفها عن المذيع الراحل

أعلن مصادر رسمية منذ قليل عن وفاة الإعلامي السعودي محمد الرشيد العثمان، والذي يعد واحد من أشهر الإعلاميين والمذيعين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي بالكامل، خلال السنوات الماضية وبالتحديد في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وقد مثل خبر وفاة الإعلامي محمد الرشيد العثمان صدمة كبيرة لكل الجماهير والمتابعين في السعودية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجاري.

ولذا فنحن في موقع “عرب نيوز” سوف نقدم ونكشف لكم تفاصيل وفاة الإعلامي السعودي محمد الرشيد العثمان، خاصة بعدما أعلنت أسرته عن موعد إقامة صلاة الجنازة، وكذلك مواعيد إقامة مراسم العزاء في مسقط رأسه بمدينة الرياض خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل وفاة الإعلامي محمد الرشيد العثمان

وبحسب المصادر المسؤولة في المملكة العربية السعودية، فإن الإعلامي محمد الرشيد العثمان قد توفى صباح اليوم الثلاثاء، وسوف تصلى صلاة الجنازة على روحه عصر اليوم في مسجد الراجحي في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، على أن تقام مراسم العزاء في حي العزيزية بالرياض.

ويذكر بأ عدد كبير من المواطنين والمشاهير قد تحدثوا عن وفاة الراحل محمد الرشيد، ومن بينهم الداعية الإسلامي، عادل الكلباني الذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر في تغريدة قصيرة حول هذا الأمر قائلًا: “”الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل مأواه الجنة#المذيع_محمد_الرشيد .“

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وشارك عدد كبير من الإعلاميين ومن المشاهير في رثاء الراحل الإعلامي محمد الرشيد، مؤكدين على قيمته الكبيرة كواحد من أبرز معالم الإذاعة السعودية، وأهم أحد رواد الإعلام السعودي والخليجي على مدار سنوات طويلة، قدم فيها برامج عديدة ساهمت في إثراء المحتوى العربي”.

5 معلومات يجب أن تعرفها عن محمد الرشيد

يعد محمد الرشيد من أوائل الإعلاميين الذين ظهروا في الإذاعة والتليفزيون السعودي، وقدم عدة برامج من بينها برنامج “إستوديو 1” والذي كان مختص بتقديم المواهب الجديدة، بالإضافة إلى برنامج “ونة قلب” حيث كانت تلك البرامج تظهر على شاشة التليفزيون وكذلك عبر الإذاعة السعودي في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

ومن بين أشهر البرامج التي قدمها الإعلامي الراحل محمد الرشيد هو برنامج “عالم الشباب والرياضة” والذي كان البرنامج الرياضي الأكثر متابعة في هذه الفترة بين كل البرامج الرياضية على الساحة السعودية والخليجية على وجه التحديد، بالإضافة إلى برنامج “نشرة المساء”.