سبب وفاة الاعلامي محمد الرشيد في السعودية

أعلنت وسائل اعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، وفاة الاعلامي السعودي محمد الرشيد في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين والذي كان يعمل في التلفزيون السعودي، وذلك بعد صراع مع المرض.

وستقام صلاة الجنازة على الاعلامي الراحل محمد الرشيد اليوم الثلاثاء في مسجد الراجحي بمدينة الرياض قبل دفنه في مثواه الاخير، وسيقام العزاء بمنزله في حي العزيزية.

يذكر أن محمد الرشيد كان اعلاميا بارزا في فترة السبعينيات والثمانينيات وعمل بتلفزيون الدولة السعودي بالونين الأبيض والاسود وقدم العديد من البرامج في مجالات عديدة.

وتلقى السعوديون خبر وفاة الاعلامي محمد الرشيد بكثير من الحزن حيث نعاه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سائلين الله الرحمة والمغفرة له.