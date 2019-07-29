الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة والجواز عبر مكتب العمل

يبحث الكثير من السعوديين عن الاستعلام عن وافد، وهي خدمة تقدمها وزارة العمل والتنمية السعودية لجميع المواطنين ورجال الأعمال السعوديين بشكل الكترونى لا يتطلب منك الذهاب الى مبنى الوزارة أو مكاتب العمل، ذلك الأمر الذي كان يتطلب منك تخصيص يوم كامل لتنجز فيه أعمالك ومهامك، أما الآن فقط بدخولك على الموقع الرسمى للوزارة تستطيع أن تحصل على المعلومات التى تبحث عنها فى غضون ربع ساعة.

ونحن فى “عرب نيوز” نهتم كثيرا بشأن المغتربين فى دول الخليج لنقدم لهم كافة المعلومات التي يحتاجونها، ونوضح لكم فى هذا المقال طريقة الاستعلام عن موظف وافد، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن وافد

حازت الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين على رضا الجميع وعملت على التسهيل على المواطن السعودى ومساعدته في إنجاز أعماله ومهامه بطريقة أبسط وأسهل، فقد سهلت عليهم الأمور ووفرت الوقت والجهد؛ ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن وافد كالتالى:

نبدأ خطوتنا الأولى وهي الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية .

. وخطوتنا الثانية هى الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية التى ستجدها فى منتصف الصفحة.

اضغط بعد ذلك على خدمات إلكترونية للمنشآت.

اضغط على الإستعلام عن موظف وافد.

ستجد بيانات مطلوبة منك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك لتأكيد طلبك.

الآن أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.

البحث عن وافد

أحدث التطور التكنولوجي والتقني في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية المزيد من التقدم داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصبح من السهل واليسير الآن أن تقوم بالكثير من الإستفسارات والإستعلامات عن طريق الموقع الإلكترونى ومنها خدمة البحث عن وافد، ولست مضطراً إلى الذهاب إلى وزارة العمل أو مكاتبها.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

مع اقتراب عام 2020م أصبحت الخدمات الإلكترونية ضرورة فى الهيئات والوزارات الحكومية من أجل توفير الوقت والجهد على المواطن ورجل الأعمال السعودى، وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030م التي تريد منها مواكبة دول العالم الحديث والتطور التكنولوجى، ومن أكثر الخدمات التى أصبحت تُقدم بشكل إلكتروني خدمة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة، وقد أصبحت هذه الخدمة مُقدمة بشكل سهل وإلكتروني مما وفر الكثير من الوقت والجهد على المواطن السعودي.

Advertisements

استفسار عن وافد

ونحن على أعتاب عام 2020م أى قبل عشر سنوات تقريباً من عام 2030م وهو عام الرؤية الإقتصادية التي تسعها لها المملكة العربية السعودية، وفي ظل التطورات التى تحدث فى العالم كان لا بد للمملكة العربية السعودية أن تواكب عصر التكنولوجيا وتوفر جميع خدماتها الحكومية بأحدث الطرق الإلكترونية، وهذا ما فعلته وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حيث وفرت جميع خدماتها بأحدث الطرق التقنية ومن هذه الخدمات خدمة الاستفسار عن وافد.

استعلام عن عامل وافد

توفر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جميع خدماتها الإلكترونية ومنها طريقة الاستعلام عن عامل وافد بشكل مجانى دون دفع أى رسوم، وقد سهلت هذه الخدمة الإلكترونية الكثير والكثير على أصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين يستقدمون عمالة جديدة كل عام ويريدون معرفة التفاصيل حول العامل الوافد.

مكتب العمل استعلام عن وافد

وضعت المملكة العربية السعودية خطتها الشاملة لعام 2030م وتسعى بكل الإمكانيات والطاقات على تحقيقها حيث تسعى السعودية لأن تكون ضمن أكبر الدول الإقتصادية فى العالم، وجراء هذه الرؤية فقد وفرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جميع خدماتها بالطرق الإلكترونية الحديثة لكى تُسهل على المواطن السعودي وتوفر عليه الوقت والجهد، ومن ضمن هذه الخدمات طريقة الإستعلام عن موظف وافد.

استعلام عن موظف وافد

يستقدم الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات فى المملكة العربية السعودية عمالة كثيرة كل عام للمشاركة فى النهوض بالمملكة وتعميرها فى مختلف المجالات، ولهذا كان من اللازم أن توفر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية معظم خدماتها بأحدث الطرق الإلكترونية للتسهيل على رجال الأعمال السعوديين فى الاستعلام عن موظف وافد، وهى تُعد أحد أبرز الخدمات التى تقدمها الوزارة والتى لاقت استحسان كبير وواسع من قبل ملايين السعوديين.

وأخيراً نود أن نكون قدمنا لكم مقال مُفصل ومميز، ونرجو ترك تعليق بالأسفل فى حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة، وسنرد عليكم فى أسرع وقت.