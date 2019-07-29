رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم السجل لشهر ذي القعدة...

تم إنشاء برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي ، لتحسين الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي لبعض الأسر السعودية الفقيرة، وكذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية التي نجمت عن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، فقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، لتحسين الوضع المالي لأصحاب الدخول المنخفضة، وأصحاب معاش الضمان، ومساعدة المرأة المعيلة سواء كانت أرمله أو مطلقة، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز، بشرح شروط الحصول على الإعانات المقطوعة، وتحديد رابط التسجيل والاستعلام المخصص للمساعدات المقطوعة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

أن يكون سن المتقدم للحصول على إعانة الضمان الاجتماعي بلغ 35 عاماً فأكثر. أن يكون المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة سعوديين الجنسية. صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الحد الأقصى الذي يستطيع المواطنين الحصول 30 ألف ريال. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب أسبقية التقديم عليها. تحدد القيمة المالية للمساعدات المقطوعة، بعد تحديد عدد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على هذه الإعانات، وكذلك تحديد الدخل الشهري للأسرة. كان هدف وزارة العمل من إنشاء المساعدة المقطوعة، رفع المعاناة عن المواطنين السعوديين الفقراء وتوفير حياة كريمة لهم، لأن المقطوعة أنشئت حصيصاً لرفع المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة. لا يكون لدى المواطن المتقدم للحصول على المعونات المقطوعة أي سجلات تجارية. تصرف المساعدات المقطوعة مرة واحدة في السنة. يمكن الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة أخرى بعد مرور عام من تاريخ الصرف.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي 1440هـ

كان الغرض من إنشاء رابط خاص بالمساعدات المقطوعة، هو توفير جهد ووقت المواطنين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، الموجودة في جميع أنحاء المملكة السعودية للسؤال عن موعد نزول المقطوعة، ولكن ذهابهم يكون مرة واحدة لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، التي تثبت حقهم في الحصول على المساعدات المقطوعة، وبعد دراسة الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها يتم تحديد الحالات التي تستحق المعونة، ويتم ذلك بكل موضوعية دون التحيز لأحد من المواطنين، ويتم نشر الأسماء المستحقة لإعانات الضمان الاجتماعي عبر رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.