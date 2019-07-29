خاشقجي: مقامر وتاجر أسلحة سعودي من الطراز الأول

تصدر اسم أحد رجال الأعمال السعوديين مؤخراً في إسرائيل على خلفية احتجاجات اليهود الفلاشا بعد اثبات علاقته بقرار نقلهم من السودان، ما علاقة خاشقجي بالاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل؟

تردد في الآونة الأخيرة اسم عدنان خاشقجي، رجل أعمال سعودي من أصول تركية وعم الصحفي جمال خاشقجي في الساحة السياسية بالرغم من وفاته عام 2017 في لندن، حيث عرف خاشقجي بتجارته للأسلحة وحبه للمقامرة وربح الأموال.

ذاع صيت خاشقجي بعد دفعه أكبر تسوية للطلاق عام 1974تقدر بقيمة 875 مليون دولار لزوجته الأمريكية ساندرا ديلي.

وتزوج بعدها امرأة إيطالية في السابعة عشر من العمر، وأنجب منها ابنه علي، ثم تزوج الإيرانية شاهباري عزم زنكنة التي انفصل عنها في 2015. وكانت آخر زوجة له هي لمياء خاشقجي.

يعتبر عدنان خاشقجي من أغنى الشخصيات في العالم خلال فترة السبيعينات والثمانينيات بعد نجاحه في صفقات السلاح الكبيرة التي أتمها بين الدول الخليجية والشركات الأمريكية والبريطانية آنذاك.

ومن أشهر صفقات السلاح التي توسط فيها خاشقجي كانت صفقة اليمامة، والتي تقدر بـ20 مليار دولار عبر مبادلة السلاح بالنفط بين الحكومة السعودية وبريطانيا بعد منافسة شديدة مع فرنسا.

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وبحسب وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقد كان خاشقجي من محبي الحفلات والمقامرات حتى بلغت حفلاته شلالات من الشمبانيا بين مشاهير أمريكا.

وبمناسبة بلوغه الخمسين من العمر أقام خاشقجي حفلاً في مزرعته الواقعة على الشاطىء في مارابيا باسبانيا، والممتدة على مساحة خمسة آلاف فدان، وحضر الحفل 400 شخصًا، ووصفه أحد الحضور بأنه "الأكثر بذخًا" بعد الاحتفال الذي أقامه ملك فرنسا لويس الرابع عشر بمناسبة توليه العرش.

وكان خاشقجي صاحب أكبر يخت في العالم في زمنه، وأطلق عليه اسم ابنته "نبيلة". وتم تمثيل بعض مشاهد أحد أفلام "جيمس بوند" على اليخت.

وجهت عدة اتهامات لخاشقجي من القضاء الأمريكي حول غسيل أموال لعدة جهات منها زوجة ديكتاتور الفليبين السابق ايميلدا ماركوس بالإضافة إلى فضيحة إيران-كونترا.

ولدى مواجهة خاشقجي مصاعب مالية، منح يخته لسلطان بروناي، الذي باعه بدوره لاحقًا للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ثمانينيات القرن الماضي بمبلغ 29 مليون دولار، وفقاً لـ "BBC".