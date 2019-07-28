رابط المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشهر ذي القعدة 1440هـ

تم تدشين برنامج المساعدة المقطوعة ، لمساعدة الأسر السعودية الفقيرة ومحدودة الدخل، ومساعدة المرأة السعودية التي تعول الأسرة بسبب الطلاق، أو وفاة الزوج، وكذلك المواطنين الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، والمواطنين أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بعمل دراسة حالة للمتقدمين للحصول على الإعانات المقطوعة، لتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، ويتم ذلك وفق شروط معينة، وبكل موضوعية وشفافية، دون التحيز لأحد في اختيار المستحقين للمساعدات المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز بشرح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون سن المتقدم للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي 35 عاماً. لا توجد لدى المتقدمين لإعانة الضمان الاجتماعي إي سجلات تجارية. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحد الأقصى الذي يستطيع أي متقدم الحصول علية 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد القيمة النقدية للحصول على المساعدات المقطوعة، بعد تحديد عدد أفراد الأسرة المتقدمة، وتحديد الراتب الذي تتقاضاه الأسرة خلال الشهر. تم إنشاء برنامج مقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمساعدة الأسر السعودية الفقيرة، وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، والمطلقات، والأرامل، وأصحاب الاحتياجات الخاصة. يتم صرف الإعانات المقطوعة حسب أقدمية التقديم عليها. يتم صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي مرة واحدة خلال العام. يمكن لكل مواطن سعودي الحصول على المقطوعة مرة أخرى بشرط مرور عام من تاريخ الصرف.

رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة

طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، المواطنين الموجودين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنطبق عليهم شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي، الذهاب إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي وقريب من المنطقة التي يقطنها، للتسجيل في المساعدات المقطوعة، مع تقديم كل ما يدل على أحقيتهم في الحصول على الإعانات المقطوعة، وينتظروا أدوارهم، حيث يتم الحصول على المقطوعة حسب أولوية التقديم، كما ناشدتهم التسجيل من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.