اسقاط العباية السعودية يشعل مواقع التواصل والمملكة ترد

مع الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية مؤخراً بتنظيم من هيئة الترفيه العامة ضمن رؤية 2030 الاقتصادية تصاعدت الأصوات النسائية المطالبة بالاستغناء عن عدد من الأمور المفروضة منها العباية السعودية.

رؤية 2030 الاقتصادية وصف بأنها خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة وقال عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان:" الرؤية 2030 للمملكة تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا. وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر".

وفي الأيام الأخيرة تصدر وسم اسقاط العباية قائمة الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بآلاف التغريدات التي حملت تشجيعاً على اسقاط العباية السعودية وتلك التي رفضت الوسم واعتبرته خيانة لأمور الدولة.

وطالبت بعض المغردات باسقاط العباية السعودية وإعطاء النساء السعوديات الفرصة لتجربة الانفتاح على العالم باعتبار العباية السعودية أمرً مفروضاً وليس اختيارياً وطمساً للحريات الشخصية وقيد من القيود الاجتماعية المفروضة.

إحدى المغردات كتبت:" انا مع إسقاط العباية و حظر النقاب لأنه طمس وإلغاء لهويتنا، كمان العباية شخصياً شي انفرض علي مو جالسه البسها بقناعتي للأمانة، إحنا بشر وعندنا رأي آخر ومجهولين في الدولة يفرضون علينا هالرداء الأسود، سلامات إلى متى؟"





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وقالت بدور :" انا مع تحرير المرأة من القيود الوضعيّة التي صنعها المتشددون في القرون الأولى ولكن بالتأكيد لست مع تحرّرها الأخلاقي".





ومع تلاقي الأصوات المطالبة باسقاط العباية السعودية واستبدالها بلباس آخر تعالت أصوات رافضة وصفت المسؤولين عن الوسم بأنهم "فئة مدفوعة من الخارج وفئة جاهلة وفئة لا قيمة لها ولا تمثل أي شيء".

فقال محمد اليحيا:" فئة مدفوعة من الخارج وفئة جاهلة وفئة لا قيمة لها ولا تمثل شيء تطالب بإسقاط العباية فترد عليهم بنات الوطن بمشاهد تصيبهم بخيبة أمل كبيرة. كلما زاد هجومهم على القيم وعلى الفضيلة زاد تمسك بنات الوطن بالفضيلة والقيم. لن تُسقط هاشتاغاتكم المريضة إلا رغباتكم وأحلامكم المريضة".

وقالت نورة الدوسري:" سقطوكم في بير ماله قاع ياللي ماتستحون والله إنه صادق الشيخ الداوود يوم قال الغرب ماوقف خلف موضوع قيادتنا للسياره سنين إلا لإنها بوابه التغريب وبيجي بعدها ضغط وتنازلات من إسقاط ولايه والحين إسقاط عبايه وبكره إسقاط الدين وين غيرتكم يارجاجيل وين".