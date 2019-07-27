رابط مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني لشهر ذي القعدة 1440هـ موقع وزارة العمل...

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء برامج مساعدة كثيرة منها برنامج مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي، ويعمل هذا البرنامج على مساعدة الأسر السعودية التي دخلها منخفض، لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وكذلك الأسر أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، ومساعدة السعوديات المطلقات والأرامل، وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة، وبرنامج المساعدة المقطوعة له مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على هذه الإعانات، حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، ويتم الاختيار بعد عمل دراسة كاملة عن المتقدمين، وهذا يتم بكل موضوعية وشفافية، دون التدخل من أحد، وسوف نعرض على حضراتكم شروط الحصول على الإعانات المقطوعة.

شروط الحصول على مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

تصرف المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين الذين يبلغ عمرهم 35 عاماً فأكثر. تصرف لأصحاب الجنسية السعودية، والمتزوجة من غير سعودي، أو زوجة السعودي الأجنبية. لكي يحصل المتقدم على المساعدات المقطوعة يجب أن لا يكون لديه سجلات تجارية. أن يكون دخل الأسرة المتقدمة للإعانات المقطوعة غير متجاوز الحد المانع للصرف. أن الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، هو مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، والمطلقات والأرامل، وأصحاب معاش الضمان. يتم صرف الإعانات المقطوعة حسب أسبقية التقديم. أن أعلى قيمة للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم حساب القيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدمين للمساعدات المقطوعة بعد حساب عدد أفراد الأسرة، ودخلهم الشهري.

رابط مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وناشدت المواطنين والمواطنات السعوديات التي تنطبق عليهم شروط الإعانات المقطوعة، بسرعة الذهاب إلى أقرب مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، للتسجيل في المقطوعة وتسليم الأوراق والمستندات التي تثبت حقهم في الحصول على هذه الإعانات، وقالت أن كل مواطنين يستطيع التسجيل والاستعلام عن طريق رابط المساعدات المقطوعة الموجود على موقع وزارة العمل السعودية.