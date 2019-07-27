حقيقة وفاة سعود القحطاني في مصر.. و5 معلومات يجب أن تعرفها عن المستشار السابق

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن وفاة سعود القحطاني، وذلك عبر كافة وسائل السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل لدى المواطنين والمغردين عبر مواقع التواصل، وبدأ الجميع في حديث حول حقيقة خبر وفاة سعود القحطاني في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وهل بالفعل ما يتم تداوله صحيح أم أنها مجرد شائعات وأكادذيب قد أنتشرت لأهداف ومصالح شخصية.

ولذا فنحن في موقع “عرب نيوز” سنقدم لكم تغطية شاملة حول هذا الخبر المثير للجدل، وذلك من أجل توضيح الحقائق كاملة أمام الرآي العام في السعودية وفي كافة أنحاء الوطن العربي.

حقيقة وفاة سعود القحطاني في مصر

ظهور شائعات وفاة سعود القحطاني بدأ منذ مساء أمس الجمعة، ولكن السفارة المصرية بالقاهرة، قالت منذ قليل، بأن خبر وفاة سعود القحطاني هو خبر كاذب وغير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى كون السفارة تتابع تفاصيل الحالة الصحية للمستشار السابق في الديوان الملكي “سعود القحطاني” وتود أن تؤكد بأنه لازال على قيد الحياة.

وطالبت السفارة من وسائل الإعلام عدم نقل الأخبار إلا من مصادرها الرسمية والإبتعاد عن المصادر التي تريد نشر الأخبار الكاذبة لأهداف ومصالح شخصية، دون النظر إلى اي إعتبارات إنسانية على الإطلاق.

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تفاصيل الحالة الصحية للمواطن سعود القحطاني

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون الحالة الصحية للمستشار سعود القحطاني حرجة للغاية، وذلك لكونه يعاني من كسر في الجمجمة بعد سقوطه بشكل خاطئ داخل البحر، وهو ما جعله يتعرض لنزيف داخلي، تم على أثره نقل المواطن سعود القحطاني إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لسعود القطحاني، ولكن من المؤكد بأن تكون هناك تصريحات لمسؤولين في السفارة السعودية حول هذا الأمر في الساعات المقبلة.

5 معلومات يجب أن تعرفها عن سعود القحطاني

ولد سعود القطحاني في 7 حزيران/يونيو 1978، وكان يعمل كمستشار في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، وكذلك كان المشرف العام السابق على مركز الشئون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، وهو واحد من المقربين للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

ويذكر بأن سعود القطحاني، قد عمل من قبل في منصب المستشار القانوني لمكتب ولي عهد المملكة العربية السعودية في 2003، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عام فقط.