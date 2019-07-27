حقيقة خبر وفاة سعود القحطاني في مصر

تصدر خبر وفاة سعود القحطاني الصفحات الأولى للمواقع العربية في الساعات الأولى من اليوم السبت بعد نشر السفارة السعودية بياناً توضح فيه حالته الصحية وهويته الحقيقية.

وبينت السفارة في بيانها بأن سعود القحطاني المقصود هو شاب سعودي في العشرينات من عمره ولا صلة له بمستشار ولي العهد محمد بن سلمان وما يحدث هو فقط تشابه في الأسماء أدى لاختلاط الأنباء بين الشخصيتين.

وصرّحت السفارة في بيانها بأن وفاة سعود القحطاني إكلينيكيًا في مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة بعد إصابته في الرأس وتعرضه لنزيف دماغي حاد وكسر في الجمجمة ودخوله في غيبوبة.

وأوفدت السفارة طبيباً مختص إلى المستشفى للوقوف على حالة القحطاني الصحية ومتابعتها حيث أكدت المصادر الطبية أن نقل القحطاني إلى المملكة العربية السعودية يعد خطراً على حالته حتى اللحظة، بحسب "سبق".

ونقلت بعض المواقع الإعلامية خبر وفاة سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل مشابه لمقتل الصحفي جمال خاشقجي في إشارة لضلوعه في عملية قتل الأخير في القنصلية السعودية في إسطنبول.