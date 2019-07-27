شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر إعدام ‘‘سلمان العودة’’ خلال 48 ساعة .. وتحرك دولي طارئ لإنقاذه .. وهذا مصير القرني والعمري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات السعودية، بإطلاق سراح الداعية الإسلامي البارز سلمان العودة "فورًا دون قيد أو شرط".

جاء ذلك في الوقت الذي يطالب فيه المدعي العام السعودي بإعدام العودة، قبيل محاكمته أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة الأحد، وفق أنباء متواترة.



وقالت المنظمة إنها "تشعر بقلق بالغ من احتماليه الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، فمنذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".

ودعا البيان إلى "إطلاق سراح العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

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والأربعاء، قال عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيرًا بناء على ٣٧ تهمة فضفاضة".

وفي سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وقبل أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

ولم يصدر تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.