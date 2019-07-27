المملكة العربية السعودية تعلن حظر دخول مواطني الكونغو للبلاد

أعلنت المملكة العربية السعودية، بانه تم حظر مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أن يدخلوا إلى أراضي المملكة، خلال موسم الحج القادم في شهر أغسطس المقبل، ويرجع ذلك بسبب وجود مخاوف من انتشار فيروس ايبولا، وذلك وفق ما تم نقله من مذكرة أصدرت من وزارة الخارجية بالسعودية، تشمل قرار استند على إعلان منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، حيث تعلن من خلاله تفشي فيروس إيبولا كحالة طوارئ دولية.

حيث قد تسبب فيروس إيبولا حتى الآن في اكثر من حالة وفاة لأكثر من 1700 شخص، وذلك منذ الإعلان عنه قبل ما يقرب العام الماضي، حيث قد جاء في مذكرة الوزارة أنه “تم إيقاف منح تأشيرات الوصول للأشخاص القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك حفاظا على صحة الحجاج”.