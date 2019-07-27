شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتعلن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيام الإجازة..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية الأربعاء رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019. ونشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة. Advertisements وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة).

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