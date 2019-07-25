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علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الخميس، باستشهاد الجندي البطل موسى جراد الجابري أحد منسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.
واستشهد البطل الجابري عندما كان يقوم بمهامه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.
وأضافت المصادر أن تنسيقًا تم مع ذوي الشهيد «الجابري»، لتسلم وتشييع الجثمان في محافظة العارضة شرق منطقة جازان.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد البطل «موسى الجابري».. ومصادر «عاجل»: خلال مهمة أمنية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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