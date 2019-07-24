رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني شهر ذي القعدة 1440هـ

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، رابط للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني، وذلك مساهمة منها على المواطنين السعوديين في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام وقالت الوزارة أن التقديم للمساعدات المقطوعة يتم وفق شروط وقواعد معينه وضعها الضمان الاجتماعي، يجب أن تتوفر في المتقدم، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز، بتوضيح شروط وقواعد الحصول على المساعدة المقطوعة.

رابط وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني 1439هـ

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط لا يقل عمر المتقدم للحصول عليها عن 35 عاماً، ويتم الحصول عليها حسب أولوية التقديم لها، ومن الشروط أيضاً ألا يتجاوز راتب المواطن المتقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف، وتمنح المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات، وتحدد القيمة المالية للمساعدة المقطوعة من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة، وراتب رب الأسرة الراغب في الحصول عليها، وتمنح الإعانات المقطوعة مرة واحدة خلال العام، ويستطيع كل مواطن الحصول عليها مرة أخري، بعد مرور عام من الحصول عليها آخر مرة، ويستطيع أي مواطن سعودي تنطبق عليه هذه الشروط التسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

Advertisements

المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني عن شهر ذي القعدة 1440هـ

لم تصدر بعد المساعدة المقطوعة عن شهر ذي القعدة 1440هـ، وعلى جميع المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدات المقطوعة الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي السعودي، المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للتسجيل في المقطوعة، وتقديم الأوراق والمستندات التي تدل على أحقيتهم في هذه الإعانات، ومتابعتنا من خلال رابط المساعدة المقطوعة، الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الموجود بأعلى المقال.