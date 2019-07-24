رابط مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1440هـ لشهر ذي القعدة

تم إنشاء مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1440هـ ، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، والأرامل والمطلقات، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، جاهدة على إنشاء العديد من البرامج الخدمية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ومن أهم هذه البرامج التي قامت بإنشائها برنامج المساعدة المقطوعة، ووضعت عدة شروط للحصول على هذه الإعانات الاجتماعية، وخصصت لذلك رابط للتسجيل والاستعلام، وسوف نقوم من خلال موقعنا عرب نيوز بشرح طريقة الحصول على هذه المساعدات المقطوعة وطريقة التسجيل والاستعلام.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1440هـ

أن يبلغ سن المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة 35 عاماً. تمنح المساعدة المقطوعة مروة واحدة خلال العام، ويستطيع كل مواطن الحصول عليها مرة أخرى، بعد عام من تاريخ آخر صرف. تم إنشاء المساعدات المقطوعة للمواطن السعودي محدود الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات. لا يتعدى راتب الأسرة المتقدمة للحصول على الإعانات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. الحد الأعلى للإعانات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم اليها. يتم تحديد القيمة النقدية للإعانات المقطوعة، من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة، ودخلها الشهري، وسوف نرفق صورة بالقيمة النقدية التي يحصل عليها كل فرد حسب عدد أفراد الأسرة، ودخلها الشهري.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن الإعانات المقطوعة، وطالبت جميع المواطنين بالمملكة السعودية، بالذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة، مصطحبين معهم الأوراق والمستندات التي تدل على أحقيتهم في الحصول على المساعدة المقطوعة، كما طالبتهم بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حتى يأخذوا دورهم في الحصول المساعدات المقطوعة، ويستطيع كل مواطن التسجيل للحصول على هذه الإعانات، من خلال رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة العمل.