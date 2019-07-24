رئيس أركان الدفاع الإيطالي يشاهد ملحمة توحيد المملكة

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار الفريق أول إينزو فيتشاريللي، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي، المتحف الوطني في الرياض، أول أمس الاثنين، وكان في استقباله والوفد المرافق له عدد من مسؤولي المتحف الوطني.

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وتجول فيتشاريللي بين أركان المتحف وأقسامه وقاعاته المتنوعة، واطلع على ما تضمه من معروضات تاريخية وأثرية من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية، انتهاء بالعصر الإسلامي، ثم قاعة تاريخ الدولة السعودية، مستمعاً إلى شرح مفصل عما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتراثي، كما شاهد عرضاً مرئياً عن ملحمة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – يرحمه الله- .

وفي نهاية الزيارة، سجل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي كلمة في سجل الزيارات الرسمية، أبدى فيها إعجابه بالمتحف الوطني وما يحتويه من مقتنيات تبرز البعد التاريخي والحضاري للمملكة، معربًا عن سعادته بالتعرف على تاريخ المملكة وحضارتها، وقدم الشكر لمنسوبي المتحف الوطني على جهودهم في تطوير العروض المتحفية، وطريقة العرض، وتوزيع الأجنحة بالمتحف، وحسن استقبالهم، وفي نهاية الجولة قُدّمت له هدية تذكارية بهذه المناسبة.