- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رابط نتيجة القبول بـ الجامعة الإلكترونية لبرنامج البكالوريوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رابط نتيجة القبول بـ الجامعة الإلكترونية لبرنامج البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنأت الجامعة الإلكترونية المتقدمين لبرنامج البكالوريوس الحاصلين على القبول المبدئي في الدفعة الثانية.
وأوضحت الجامعة الإلكترونية أنه مكن الاستفسار عن نتيجة القبول برقم الهوية عبر الرابط: هنا
جدير بالذكر أنه تتم الدراسة في الجامعة الإلكترونية بنظام ” التعلم المدمج ” الذي يجمع بين الحضور التقليدي والإلكتروني.
كما لا تشترط نسبة معينة عند التقديم إلى الجامعة الإلكترونية لكن تؤثر النسبة في المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًا.
ولا تشترط جميع التخصصات في الجامعة الإلكترونية مسار معين في الثانوية العامة ماعدا تخصصات كلية العلوم الصحية حيث يتطلب القبول فيها الحصول على شهادة الثانوية ” علمي” .
أما نسبة الحضور في برنامج البكالوريوس بـ الجامعة الإلكترونية هي 66% للحضور الافتراضي على المنصة التعليمية Blackboard والحضور التقليدي وجهًا لوجه في الفرع الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر رابط نتيجة القبول بـ الجامعة الإلكترونية لبرنامج البكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.