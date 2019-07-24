رابط نتيجة القبول بـ الجامعة الإلكترونية لبرنامج البكالوريوس

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هنأت الجامعة الإلكترونية المتقدمين لبرنامج البكالوريوس الحاصلين على القبول المبدئي في الدفعة الثانية.

وأوضحت الجامعة الإلكترونية أنه مكن الاستفسار عن نتيجة القبول برقم الهوية عبر الرابط: هنا

جدير بالذكر أنه تتم الدراسة في الجامعة الإلكترونية بنظام ” التعلم المدمج ” الذي يجمع بين الحضور التقليدي والإلكتروني.

كما لا تشترط نسبة معينة عند التقديم إلى الجامعة الإلكترونية لكن تؤثر النسبة في المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًا.

ولا تشترط جميع التخصصات في الجامعة الإلكترونية مسار معين في الثانوية العامة ماعدا تخصصات كلية العلوم الصحية حيث يتطلب القبول فيها الحصول على شهادة الثانوية ” علمي” .

أما نسبة الحضور في برنامج البكالوريوس بـ الجامعة الإلكترونية هي 66% للحضور الافتراضي على المنصة التعليمية Blackboard والحضور التقليدي وجهًا لوجه في الفرع الدراسي.​

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