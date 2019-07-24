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2019-07-24 مواجهات عنيفة وتوغل للجيش اليمني في أودية الظهرة متابعات الخليج 365 - واس توغل الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف في أودية الظهرة أمس الثلاثاء بمديرية برط العنان شمال المحافظة, بعد مواجهات عنيفة، وتمكن من السيطرة على جبل القلعة التي تقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى جبال تواثنه والأمهور.

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة، وسقوط عدد من قتلى وجرحى واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.









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