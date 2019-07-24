شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتفقد مشروع تطوير نقطة الشميسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيزالربيعي (مكة المكرمة)تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان (الثلاثاء) نقطة الفرز بمركز الشميسي الواقعة على طريق (مكة المكرمة - جدة السريع) ومشروع تطويرها والهادف لتسهيل حركة المركبات، للتيسير على القادمين إلى العاصمة المقدسة، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد كثافة مرورية، وتقليص وقت انتظار المركبات.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن آلية العمل في المركز والإجراءات الأمنية المطبقة لتسهيل دخول الحجاج لمكة المكرمة وآلية ضبط المخالفين ومنعهم من الدخول، كما اطلع على سير العمل في مركز القيادة والمراقبة الميدانية، وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها والمتضمنة تخصيص 8 مسارات لتنظيم وفرز المركبات.
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