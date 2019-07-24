“الأرصاد”: هذه أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم في المملكة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم (الثلاثاء) في المملكة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. وأوضحت “الأرصاد” أن أعلى درجة حرارة رُصدت اليوم كانت في مرصدي الأحساء والقيصومة 47 درجة، وتليها 45 درجة سجلتها مراصد القصيم وسكاكا ووادي الدواسر. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت لحالة الطقس ليوم (الثلاثاء)، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض والشرقية، وعسير وسواحلها وجازان وسواحلها ومكة المكرمة وسواحلها.

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