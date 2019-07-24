- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المغرب: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المغرب: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
متابعات الخليج 365 - واس
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط أن المملكة المغربية تدعو إلى احترام حرية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، واحترام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية التي لا ينبغي أن تتعرض لأي إكراه أو تدخل.
وأكد بوريطة، في لقاء صحفي أن المغرب على غرار العديد من البلدان تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي وإنها أدانت عدة مرات الأعمال التي تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة, مجددة تضامنها مع الدول العربية بالخليج، في كل مرة يتم فيها تهديد أمنها وطمأنينة مواطنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.